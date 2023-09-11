"Месяц не выпускали из страны". Черных рассказала, как оказалась в индийской тюрьме

"Месяц не выпускали из страны". Анфиса Черных рассказала, как оказалась в индийской тюрьме
Во время своей первой поездки в Индию Анфиса Черных оказалась в местной тюрьме. Как это произошло, актриса рассказала в интервью WomanHit.
Черных с любовью отзывается об Индии и даже называет ее своей второй родиной. Однако первый визит в страну был омрачен пребыванием в тюрьме, причиной которого послужила просроченная виза звезды.
"Так получилось, что у меня оказалась просрочена виза, а я не заметила. Два дня я провела в изоляторе, потом меня месяц не выпускали из страны, потом выпустили – и еще полгода я была в черном списке", – объяснила Анфиса.
Черных также заявила, что не следует отправляться в Индию в том случае, если человек не готов выйти из зоны комфорта и отказаться от внешнего удобства.
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