Певец Ираклий Пирцхалава, больше известный под псевдонимом Иракли, рассказал об отношениях с бывшей женой Софьей Гребенщиковой в беседе с МУЗ-ТВ.

Сейчас Ираклий живет в Грузии, и бывшая жена вместе с детьми находится рядом с ним. При этом, когда экс-участник "Фабрики звезд" уезжал в Испанию, он забирал детей с собой, а его бывшая супруга приезжала их навещать.

Сейчас между Ираклием и Софьей дружеские отношения, но для того, чтобы выстроить такую коммуникацию артисту пришлось поработать. Однажды он попал на тренинг личностного роста, где почерпнул несколько приемов, которые позволяют грамотно выстраивать отношения с людьми:

"Все это позволило мне трансформировать свои отношения с бывшей женой, но при этом невероятно родным человеком. Мы не пушистики, мы можем поссориться, но быстро находим общий язык и идем на примирение".

Пирцхалава также рассказал, что не забросил музыку, но вместе с тем сейчас он занимается бизнесом:

"У меня есть ряд бизнес-проектов: компания по недвижимости, строительство эко-поселка и ресторан в Грузии".