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Актриса Наталия Антонова женила сына

Актриса Наталия Антонова женила старшего сына Артема. Об этом звезда сообщила в соцсетях, прикрепив фотографии с церемонии бракосочетания.

Наталия Антонова показала фото со свадьбы сына
© Соцсети

Свадьба состоялась 11 сентября. В соцсетях Наталия опубликовала кадры с церемонии и подписала их:

"Хотелось бы взять тебя на ручки, как в детстве, но ты уже совсем взрослый! Будь счастлив! Защищай и береги свою любовь!".

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По словам Наталии, она в отличных взаимоотношения со своей невесткой Анной. Актриса признается, что не навязывает молодоженам свою точку зрения и не даже не думает вмешиваться в их семью:

"У меня теперь есть доченька!", – сказала про невестку Антонова.

Соцсети

Сына Артема Наталия родила в первом браке от актера Александра Вершинина. Кроме того, у артистки есть средний и младший сын от нынешнего мужа Николая Семенова – Максим и Никита.

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