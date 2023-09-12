Надежда Михалкова вышла в свет с обручальным кольцом

На днях состоялась премьера фильма "Звук свободы", которую посетила в том числе Надежда Михалкова. От внимания присутствующих не ускользнул факт наличия кольца на безымянном пальце звезды, сообщает "Комсомольская правда".

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Младшая дочь Никиты Михалкова в последнее время нечасто появляется на публике, однако ради выхода нового голливудского боевика сделала исключение. Актриса предстала на ковровой дорожке в просторном пиджаке поверх серого свитера и джинсах. Однако в ее образе журналистов привлекло кое-что другое.

Во-первых, Надежда Михалкова выглядела похудевшей. Во-вторых, на ее безымянном пальце правой руки красовалось кольцо, похожее на обручальное.

В 2010 году Надежда Михалкова вышла замуж за актера и кинопродюсера Резо Гигинеишвили, но осенью 2017 года пара распалась. Актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь.