"Родители выпивали". Глюк'oZa рассказала о трудностях детства
На сегодняшний день Наталья Чистякова-Ионова, многим известная под своим сценическим псевдонимом Глюк'oZa, является успешной певицей и актрисой. Однако прежде, чем достичь успеха, звезде пришлось пережить не самые беззаботные времена.
В шоу Славы Марлоу артистка призналась, что росла в непростых условиях и боялась проявлять эмоции.
"Я из достаточно сложной семьи. У меня было очень сложное детство, родители выпивали. Очень сложно было показывать свои настоящие эмоции, потому что ты все время боишься кого-то расстроить или не знаешь, как человек может себя повести".
В интервью изданию Super Глюк'oZa также рассказала, что в детстве периодически попадала в потасовки и могла за себя постоять.
"Я была дерзкой девочкой, редко проявляла уважение к старшим. На улицах я часто попадала в разборки и всегда дралась. Так я демонстрировала свою силу и отстаивала личные границы".
Ранее "Рамблер" рассказывал о жизни Анны Плетневой до знакомства со вторым мужем.