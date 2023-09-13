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"Внешность обманчива". Юлия Савичева рассказала о себе

Известная российская певица Юлия Савичева призналась, что у нее жесткий характер, в беседе с изданием Hello!

По словам артистки, некоторые люди имеют совершенно неправильное представление о ней, поскольку судят по внешности. Она вовсе не «девочка-припевочка» и не «дива, постоянно рыдающая у микрофона». Юлия Савичева рассказала, что на самом деле у нее жесткий характер.

«Мой коллектив не даст соврать, иногда я бываю строга, но люблю справедливость и ничего не могу с собой поделать», — сообщила певица.

Также она отметила, что планирует в своем творчестве показывать больше брутальности.

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