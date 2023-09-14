"Диета невозможно строгая". Актриса Мария Кожевникова рассказала, как проходит ее беременность
Актриса Мария Кожевникова готовится в четвертый раз стать мамой. О предстоящих родах звезда сериала "Универ" рассказала изданию "Антенна-Телесемь".
У Кожевниковой трое сыновей, и теперь многие пророчат им с мужем дочь. Однако, по словам актрисы, им неважно, какого пола родится ребенок, потому они никогда не устраивают гендерные вечеринки.
"К нам приходит не мальчик или девочка, а душа. Поэтому у нас нет конкретного желания. Кто придет в нашу семью, тому и будем рады", - сказала Кожевникова.
Беременность актрисы проходит легко, но она сильно поправилась. Звезда "Универа" набрала уже 30 килограммов. Она рассказала, что во время беременности у нее происходит сильная гормональная перестройка. Поэтому врачи посадили Кожевникову на диету:
"Диета невозможно строгая: нельзя огромное количество продуктов, включая всю молочку и даже морковку и помидоры".