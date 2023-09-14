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Певица Татьяна Буланова объяснила, почему не живет с молодым мужем

Певица Татьяна Буланова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в отношениях с бывшим спортсменом Валерием Рудневым. Подробностями личной жизни она поделилась в шоу "Мой герой" на ТВЦ.

54-летняя певица призналась, что после свадьбы очень редко видится с мужем из-за разного графика. Супруги вынуждены жить на два города: Руднев работает в Москве, а Буланова - в Санкт-Петербурге.

По словам артистки, пока она не знает, как они справятся с трудностями и смогут ли решить проблему. Муж Булановой не готов поддерживать отношения на расстоянии.

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Бизнесмен Валерий Руднев младше певицы на 19 лет. Он сделал предложение Татьяне Булановой в 2022 году. До этого пара более двух лет встречалась.

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