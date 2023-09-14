Певица Татьяна Буланова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в отношениях с бывшим спортсменом Валерием Рудневым. Подробностями личной жизни она поделилась в шоу "Мой герой" на ТВЦ.

54-летняя певица призналась, что после свадьбы очень редко видится с мужем из-за разного графика. Супруги вынуждены жить на два города: Руднев работает в Москве, а Буланова - в Санкт-Петербурге.

По словам артистки, пока она не знает, как они справятся с трудностями и смогут ли решить проблему. Муж Булановой не готов поддерживать отношения на расстоянии.