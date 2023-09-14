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Телеведущая Ирена Понарошку показала фото с тайной свадьбы

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала о тайной свадьбе с бизнесменом Русланом Годизовым. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав обложку журнала OK!

На снимке пара в свадебных нарядах держится за руки на фоне арки из белых роз.

"Кому букет невесты?" — подписала кадр телеведущая.

Соцсети

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О помолвке с предпринимателем Русланом Годизовым 40-летняя Ирена Понарошку сообщила в августе. Мужчина сделал ей предложение и подарил кольцо с бриллиантом.

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