Телеведущая Ирена Понарошку рассказала о тайной свадьбе с бизнесменом Русланом Годизовым. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав обложку журнала OK!

На снимке пара в свадебных нарядах держится за руки на фоне арки из белых роз.

"Кому букет невесты?" — подписала кадр телеведущая.

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