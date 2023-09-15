Александр Петров женился на 22-летней избраннице

Российский актер тетра и кино Александр Петров женился. Об этом он сообщил в личном блоге.

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Артист поделился радостной новостью с подписчиками, выложив совместные фотографии с избранницей в социальных сетях. Фотокарточки Петров подписал и рассказал, кем является его новоиспеченная жена.

Известно, что девушку зовут Виктория Петрова. Роспись состоялась 10 сентября в Барвихе. Со своей будущей женой актер, познакомился недавно, но сразу же понял, что она – его судьба.

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"Она – лучшее, что со мной было и будет. <...> Мы познакомились случайно на улице. И в общем-то через несколько встреч просто поженились. Сразу все поняв", – гласит подпись.

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По словам самого актера, Виктория не актриса и не связана с киноиндустрией. Девушка имеет высшее образование и работу. Судя по личному блогу Виктории, в июне она отметила 22-летие.