Актер Хью Джекман объявил о разводе

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сообщили, что расстаются после 27 лет брака. Официальное объявление пары опубликовал журнал People.

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Актеры отметили, что благодарны друг другу за почти тридцать лет счастливого брака, но сейчас путь каждого из них меняется и они приняли решение расстаться, чтобы «продолжить свой индивидуальный рост».

При этом Джекман и Фернесс подчеркнули, что семья остается их главным приоритетом и попросили поклонников и журналистов уважать их частную жизнь и не донимать их расспросами, поскольку «семья переживает переходный период».

Напомним, что актеры познакомились в 1995 году на съемках сериала «Корелли» и стали встречаться. Чувствам не помешала разница в возрасте: Деборра-Ли старше Хью на 13 лет. В 1996 году пара поженилась. В браке супруги воспитали двух приемных детей: сына Оскара и дочь Аву.