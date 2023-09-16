Актер Хью Джекман объявил о разводе
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сообщили, что расстаются после 27 лет брака. Официальное объявление пары опубликовал журнал People.
Актеры отметили, что благодарны друг другу за почти тридцать лет счастливого брака, но сейчас путь каждого из них меняется и они приняли решение расстаться, чтобы «продолжить свой индивидуальный рост».
При этом Джекман и Фернесс подчеркнули, что семья остается их главным приоритетом и попросили поклонников и журналистов уважать их частную жизнь и не донимать их расспросами, поскольку «семья переживает переходный период».
Напомним, что актеры познакомились в 1995 году на съемках сериала «Корелли» и стали встречаться. Чувствам не помешала разница в возрасте: Деборра-Ли старше Хью на 13 лет. В 1996 году пара поженилась. В браке супруги воспитали двух приемных детей: сына Оскара и дочь Аву.
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