Юморист Морозов раскрыл стоимость своего похудения

Несколько лет назад Александр Морозов удивил поклонников внезапным преображением: юморист похудел почти на 80 килограммов! Многие даже не сразу узнали его на фотографиях.

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Артист признался, что избавиться от лишнего веса ему помогла операция по уменьшению объема желудка. Во сколько обошлась ему эта процедура, узнало издание StarHit.

За гастрошунтирование Александр заплатил 300 тысяч рублей. Сумма весьма немаленькая. При этом стоит отметить, что юморист наверняка обращался и к пластическим хирургам, чтобы привести тело в форму: например, избавиться от лишней кожи. Однако сумму, потраченную на пластику Морозов не озвучивает.

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Морозов рассказал, что после операции его образ жизни сильно и резко изменился: он стал гораздо меньше есть, при этом теперь в его рационе больше полезных продуктов.