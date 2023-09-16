Стали известны причины развода Хью Джекмана с женой

Стало известно о разводе очередной голливудской пары – Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс. Актер прожил в браке с супругой 27 лет, за это время они воспитали двоих приемных детей – 23-летнего сына Оскара и 18-летнюю дочь Аву.

Признавшись в расставании, звезды отметили, что остаются в хороших отношениях и решение о расторжении брака приняли совместно, без конфликтов.

Теперь же Daily Mail опубликовал статью, из которой стало известно, что стало причиной развода.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и осложнил их отношения. Они работали над этим, но не смогли вернуть угасшие чувства», – рассказал источник издания.

Известно, что Джекман осознал, что более не испытывает к жене тех чувств, что раньше, да и у Деборры, как оказалось, осталось лишь дружеское теплое отношение к супругу. Потому развод стал единственным правильным решением для пары.