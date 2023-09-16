Актриса Шпица вспомнила неприятный момент во время фото с фанатом
Актриса Катерина Шпица вспомнила, как однажды во время фото фанат положил свою руку на ее голую талию. О неприятном моменте она рассказала в интервью изданию "СтарХит".
По словам артистки, она предпочитает не фотографироваться ни с кем в купальнике. Ведь однажды у нее была такая ситуация: на пляже ее поймали фанаты и попросили сделать совместный снимок. Актриса отметила, что это было не очень хорошей идеей, ведь на пляж она приходит в купальнике, без макияжа, а волосы после моря выглядят, как и кожа, не лучшим образом.
«И ты вот такая «прекрасная» и сама на себя не похожая остаешься в цифровой вечности чьей-то медиатеки. Однажды я согласилась на пляже сделать селфи, так мужчина положил мне руку на голую талию. И смех, и грех. Больше я не экспериментирую!» – призналась Шпица.
Также Катерина рассказала, что может отказать в фото во время обеда в ресторане и в тех случаях, когда она отдыхает вместе с ребенком. По ее словам, она испытывает угрызения совести, но старается напоминать себе, что ребенок и время с ним – самое главное.
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