Шпица вспомнила неприятный момент во время фото с фанатом

Актриса Катерина Шпица вспомнила, как однажды во время фото фанат положил свою руку на ее голую талию. О неприятном моменте она рассказала в интервью изданию "СтарХит".

По словам артистки, она предпочитает не фотографироваться ни с кем в купальнике. Ведь однажды у нее была такая ситуация: на пляже ее поймали фанаты и попросили сделать совместный снимок. Актриса отметила, что это было не очень хорошей идеей, ведь на пляж она приходит в купальнике, без макияжа, а волосы после моря выглядят, как и кожа, не лучшим образом.

«И ты вот такая «прекрасная» и сама на себя не похожая остаешься в цифровой вечности чьей-то медиатеки. Однажды я согласилась на пляже сделать селфи, так мужчина положил мне руку на голую талию. И смех, и грех. Больше я не экспериментирую!» – призналась Шпица.