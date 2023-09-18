"С ним знакома вся семья". Клава Кока поделилась подробностями личной жизни
На протяжении трех месяцев Клава Кока состоит в отношениях с победителем шоу "Сердце Клавы". В передаче Павла Воли исполнительница хита "Покинула чат" рассказала о том, как они развиваются.
По словам певицы, она уже познакомила своего избранника с членами семьи и коллегами.
"У меня уже с ним знакома вся семья, вся команда. Если честно, сестра – это единственный человек, кто сразу сказал: «ты выберешь его»".
Артистка призналась, что не восприняла всерьез предположение сестры. Поначалу Клава не могла представить, что ныне возлюбленный выиграет шоу и завоюет ее сердце.
"Она до последнего говорила это. Я пару раз, конечно, жестко обходилась с ним даже на проекте, а Лада всегда говорила «зачем ты так, он этого не заслуживает»".
В ответ на слова ведущего о том, что она влюблена, Клава Кока улыбнулась.
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