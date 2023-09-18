Известный российский YouTubе-блогер Руслан Усачев в интервью Ксении Собчак рассказал о разрыве с бывшей супругой Катериной Ример.

По словам блогера, в отношениях с Катериной Ример он был 10 лет. Причины расставания он не назвал, но отметил, что с Ример остался в хороших отношениях и поддерживает с ней контакт.

Руслан признался, что сейчас находится в стадии сепарации от отношений, причем его больше волнует не отсутствие конкретного человека рядом, а в целом отсутствие отношений в жизни.

«Вот это, я думаю, очень сильно по мне ударило», — признался блогер.

Теперь после развода блогеру приходится "пересобирать многие моменты".