Известный российский блогер Руслан Усачев впервые рассказал детали о разводе
Известный российский YouTubе-блогер Руслан Усачев в интервью Ксении Собчак рассказал о разрыве с бывшей супругой Катериной Ример.
По словам блогера, в отношениях с Катериной Ример он был 10 лет. Причины расставания он не назвал, но отметил, что с Ример остался в хороших отношениях и поддерживает с ней контакт.
Руслан признался, что сейчас находится в стадии сепарации от отношений, причем его больше волнует не отсутствие конкретного человека рядом, а в целом отсутствие отношений в жизни.
«Вот это, я думаю, очень сильно по мне ударило», — признался блогер.
Теперь после развода блогеру приходится "пересобирать многие моменты".
Ранее мы писали о том, что популярный комик разводится после 12 лет брака.
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