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"Горячий он был в молодости". Айза ответила, сошлась бы она с Гуфом снова

Айза-Лилуна Ай всегда была достаточно откровенной с подписчиками, а ее отношения с Гуфом даже после развода оставались предметом для домыслов и слухов. Наконец все точки над "i" она решила поставить в своем телеграм-канале.

Когда-то она обещала покончить с созависмыми отношениями и даже работала с психологом. Но Гуф остается отцом ее ребенка, и окончательно разорвать с ним связи вряд ли получится. Подписчики в соцсетях продолжают интересоваться подробностями их отношений.

Недавно Айзе задали вопрос - сошлась бы она снова с тем Гуфом, которого знала в молодости. Звезда Интернета до последнего надеялась, что об этом забудут, но подписчики напомнили ей снова. И Айзе пришлось признаться. Она предположила, что длительные отношения строить, возможно, не стала бы, но допустила связь на одну ночь.

« Горячий он был в молодости. Да и сейчас ничего. Но... но... но...» — высказалась Айза.

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