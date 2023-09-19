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"Было очень тяжело". Жизель Бюндхен впервые прокомментировала развод с Томом Брэди

В октября прошлого года модель Жизель Бюндхен и футболист Том Брэди развелись после 13 лет брака. Спустя почти год бывший "ангел" Victoria's Secret рассказала журналу People о том, как переживала этот этап.

"Было очень тяжело". Жизель Бюндхен впервые прокомментировала развод
© globallookpress.com

По словам знаменитости, ей пришлось нелегко. Ситуацию осложняли переезд, пандемия коронавируса и уход за родителями, которые в те дни восстанавливались после перенесенной болезни.

"Моей семье было очень тяжело. Все навалилось сразу. Однако несмотря на все перипетии в жизни, продолжать делать то, что мы в силах, – это лучший выход из ситуации".

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Супермодель призналась, что справиться с трудностями ей помогли в том числе занятия спортом и медитации.

"Думаю, без всех этих занятий мне было бы очень тяжело", – предположила Бюндхен.

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