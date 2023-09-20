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Актриса Наталья Рудова высказалась о суррогатном материнстве

Известная российская актриса Наталья Рудова рассказала своим подписчикам в соцсетях об отношении к суррогатному материнству.

По мнению артистки, суррогатное материнство - это "чудо медицины", она убеждена, что это хороший способ стать родителями тем, кто не может это сделать естественным путем.

Напомним, что певец Дмитрий Маликов и его жена Елена в 2018 году стали родителями благодаря суррогатному материнству. У них родился сын Марк.

Певица Бьянка также сообщала, что прошла соответствующую процедуру и заморозила свои яйцеклетки, так как хочет иметь возможность стать мамой в любом возрасте.

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