Актриса Наталья Рудова высказалась о суррогатном материнстве
Известная российская актриса Наталья Рудова рассказала своим подписчикам в соцсетях об отношении к суррогатному материнству.
По мнению артистки, суррогатное материнство - это "чудо медицины", она убеждена, что это хороший способ стать родителями тем, кто не может это сделать естественным путем.
Напомним, что певец Дмитрий Маликов и его жена Елена в 2018 году стали родителями благодаря суррогатному материнству. У них родился сын Марк.
Певица Бьянка также сообщала, что прошла соответствующую процедуру и заморозила свои яйцеклетки, так как хочет иметь возможность стать мамой в любом возрасте.
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