Маша Распутина рассказала, как Лев Лещенко предсказал ей успех
Певица вспомнила о том, как начиналась ее карьера в студии музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», на канале Россия, в котором стала судьей.
Распутина рассказала, что в 1988 году выступала на разогреве у Льва Лещенко, будучи еще совсем неизвестной певицей, в арсенале у которой было всего несколько песен. Но энергии и желания прославиться у молодой звезды было хоть отбавляй. Она так выложилась на сцене, что это отметили и публика, и сам Лещенко.
«Лещенко тогда сказал: «Да ты готовая звезда, Маша!.. Этому не научишь, таким надо родиться», — поделилась Распутина воспоминаниями.
Звезда также отметила, что в мастерство и опыт можно наработать, а молодым певцам, только начинающим свой путь к славе, надо постараться дать поддержку и поделиться правильными советами.