Певица вспомнила о том, как начиналась ее карьера в студии музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!», на канале Россия , в котором стала судьей.

Распутина рассказала, что в 1988 году выступала на разогреве у Льва Лещенко, будучи еще совсем неизвестной певицей, в арсенале у которой было всего несколько песен. Но энергии и желания прославиться у молодой звезды было хоть отбавляй. Она так выложилась на сцене, что это отметили и публика, и сам Лещенко.