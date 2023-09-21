Певец SHAMAN объяснил, почему пять лет скрывал жену

Ярослав Дронов (настоящее имя) в беседе с aif.ru рассказал, по какой причине они с супругой так долго ничего не рассказывали о своем браке.

По словам певца, все близкие люди, конечно, знали об их отношениях с самого начала. Остальным же, по мнению пары, подробности личной жизни исполнителя знать было не обязательно.

Тем более, что супруга Ярослава, Елена Мартынова, не любит повышенного внимания. Однако, рассекретиться паре все же пришлось.

Супругам надоели домысли и слухи, которые окружали имя SHAMANа, поэтому они и решили расставить все точки над «и».

Пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я, со своей богатой фантазией, не смог бы придумать. Поэтому просто расставили все на свои места, — объяснил SHAMAN.

Напомним, что Екатерина Мартынова — вторая жена Ярослава Дронова. До этого певец был женат на Марии Рощупкиной, в браке родилась дочь Варвара.