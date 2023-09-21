"Тройка – минус 500 рублей". Блогерша Самойлова раскрыла сумму, которую платит детям за хорошие оценки
Блогерша и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, сколько денег получают ее дети за хорошие оценки в школе.
Самойлова старается финансово поощрять детей за успехи в школе. Вместе с тем Оксана лишает отпрысков денег, если их успеваемость падает. Кроме того, Самойлова платит детям за уборку в детских комнатах.
"Главное правило для тех, кто выберет этот путь, — перестать давать деньги детям просто так, не покупать просто так игрушки. Кормить, одевать, любить, развлекать, естественно, надо. Но на все сверхпотребности и другие хотелки ребенок зарабатывает", – пояснила блогерша.
По словам Оксаны, на ее детях данный метод показывает блестящие результаты – они становятся куда активнее и старательнее.
За пятерку дети Самойловой получают 500 рублей, за четверку –200, тройка – это минус 500 рублей, а двойка обнуляет все заработанное за неделю.
Ранее "Рамблер" рассказывал, перенимают ли дети черты характера родителей.