"Главное правило для тех, кто выберет этот путь, — перестать давать деньги детям просто так, не покупать просто так игрушки. Кормить, одевать, любить, развлекать, естественно, надо. Но на все сверхпотребности и другие хотелки ребенок зарабатывает", – пояснила блогерша.