"Был тяжелый токсикоз". Жена Смолова – о беременности

В июне этого года футболист Федор Смолов женился на блогере и диджее Карине Истоминой. На днях девушка объявила о беременности, а после рассказала, как она протекает.

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Карина призналась, что скрывала радостную новость, чтобы отгородить себя от потенциального негатива и неуместных комментариев. Уже на поздних сроках супруга спортсмена поделилась подробностями об этом этапе жизни.

По словам Истоминой, беременность ее не испугала и не удивила, так как пара была морально готова к этому. В течение последнего года девушка осознала, что хочет семью и детей, готова дарить тепло и сталкиваться с трудностями.

"Начинается новый этап. В такие моменты появляется тревога и страх перед неизвестностью. Дайте время, чтобы перестроиться <...> Я не супер-женщина. Иногда плачу и прошу, чтобы меня пожалели и погладили по голове", – пишет блогерша в своем телеграмм-канале.

Истомина рассказала, что сейчас ей помогает дисциплина: она ходит на растяжку, подкачку и йогу 2-4 раза в неделю, много гуляет и не переедает.

Однако во время беременности супругу Федора Смолова столкнулась и со сложностями:

"У меня был тяжелый токсикоз, регулярно рвало до 5 месяца после каждого приема пищи. Еда была отвратительной, как и запахи"