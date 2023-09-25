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Актриса Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой

Актриса Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Радостную новость звезда сообщила в своих соцсетях.

О том, что артистка беременна четвертым ребенком поклонникам стало известно 30 августа. Мария рассказала об этом в десятую годовщину свадьбы.

25 сентября актриса опубликовала снимок из родильного дома: на кадре она держит за руку новорожденного:

"Четыре раза мама! Любовь и благодарность!", – подписала фото Кожевникова.

Ориентируясь на голубую бирку, фанаты предположили, что у Кожевниковой родился мальчик.

Мария Кожевникова рассказала о предстоящих родах

Соцсети

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Кожевникова показала фото с венчания в Ницце.

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