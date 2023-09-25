Актер Александр Петров в эфире программы "Шоу Воли" высказался о своих отношениях с молодой женой.

Несколько недель назад 34-летний артист связал себя узами брака с 22-летней Викторией. По словам Петрова, они познакомились на улице и очень скоро решили пожениться. Супруга Александра с миром шоу-бизнеса не связана и к публичности не привыкла.

На днях Петров появился в "Шоу Воли". В ходе программы телеведущий Павел Воля решил подготовить актера к сложностям брака. Вместе с соведущим юморист представлял различные ситуации и узнавал реакцию Петрова на них.

В частности, Павел спросил – как Александр будет вести себя, если Виктория усомнится в его чувствах.

"Она такого не скажет", – уверенно заявил артист.

Однако Воля не согласился с Петровым и привел в пример отношения со своей женой:

"Скажет, даже если ты ей каждый день на ТНТ говоришь по имени: «Я люблю тебя, Ляйсан!»".