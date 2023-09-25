Певица Алсу в беседе с Woman.ru рассказала, каким талантом обладает ее 7-летний сын Рафаэль.

Алсу воспитывает троих детей: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Старшая дочь звезды намерена связать свою жизнь с медициной, а младшая хочет пойти по стопам матери и стать певицей. Что касается Рафаэля, которого Алсу скрывает от общественности, то он тоже проявляет интерес к музыке.

По словам Алсу, Рафаэль уже играет на фортепиано. Однако она понимает, что мальчик еще слишком мал, и в будущем его интересы могут измениться:

"У него прекрасный слух, но естественно говорить о профессии еще рано".