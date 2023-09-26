Лариса Долина, известная певица и артистка, выразила свое негодование по поводу слухов и спекуляций, связанных с ее личной жизнью. Поклонники активно обсуждают внешнее сходство ее внучки с ее бывшим возлюбленным Ильей Спициным. В личном блоге она отреагировала на замечания о происхождении маленькой Саши.

Долина подчеркнула, что ее внучка родилась от замечательного парня, которого она хорошо знает. Однако по определенным причинам она не может раскрывать его имя. Она категорически опровергла любые связи между своим бывшим избранником Ильей Спициным и рождением внучки.

Артистка также выразила свое негодование тем, что общество часто предоставляет неадекватные комментарии и домыслы относительно ее личной жизни. Она призвала к уважению личной сферы знаменитостей и напомнила, что внимание публики сейчас обращено к ее подписчикам.