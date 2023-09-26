Впервые после развода Шакира призналась, что несчастна

Через год после окончания брака между поп-звездой Шакирой и футбольной легендой Жераром Пике, певица впервые делится своими эмоциями и откровенно признается, что на данный момент она не находит в себе чувства счастья, пишет Billboard.

Одной из главных причин разрыва брака Шакиры и спортсмена стали систематические измены Пике. Брак, который длился около десяти лет, завершился разводом.

В свежем интервью Шакира призналась, что развод оказался для нее невероятно тяжелым периодом, и до сих пор она не смогла справиться с этой утратой. Певица также заявила, что ей неизвестны методы смягчения боли, вызванной разлукой с близким человеком.

В настоящее время главной мотивацией для исполнительницы стали ее дети, и она продолжает свою музыкальную карьеру исключительно ради них. Несмотря на множество наград и успехов в музыке, ее основным желанием всегда было воспитывать наследников вместе с мужем.