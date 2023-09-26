Новая пассия Венсана Касселя: очаровательная красотка, похожая на его бывшую

У харизматичного 56-летнего французского актера Венсана Касселя всегда были невероятно красивые возлюбленные. Чего стоит его экс-супруга Моника Белуччи, которую считают эталоном красоты во всем мире.

Следующий его яркий роман — с молодой моделью Тиной Кунаки. Соцсети восторгались чувственной парой Венсаной и Тины. и ее яркой необычной внешностью. Тина родила Венсану дочь, но их пара все равно распалась.

Теперь Венсан снова в поиске. Однако СМИ предполагают, что он уже нашел новую любовь. Ею оказалась 27-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста. Девушка с карамельным цветом кожи, невероятной фигурой и красивыми глазами, конечно, приковывает взгляд, но многие заметили одну деталь: Нара очень похожа на экс-партнершу Касселя Тину Кунаки.