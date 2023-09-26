$96.24+0.09101.99-0.26

Новая пассия Венсана Касселя: очаровательная красотка, похожая на его бывшую

Slide 1 of 10
1/8
27-летняя бразильянка Нара Баптиста предположительно стала новой любовью 56-летнего Венсана Касселя. 
© Соцсети
2/8
Совместных фото пока нет, но зато мы можем посмотреть, как необычайно красива Нара. 
© Соцсети
3/8
Теплый цвет кожи и стройная фигура делают девушку особенно привлекательной. 
© Соцсети
4/8
Вот так Нару показывает в своих соцсетях сам Кассель! 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/8
Однако не всегда понятно, кто на фото, Нара или бывшая возлюбленная Венсана, Тина Кунаки. 
© Соцсети
6/8
Девушка, кажется, похожа на нее и телом, и лицом. 
© Соцсети
7/8
Но очевидно, что девушке было, чем очаровать французского актера, кроме своей схожести с бывшей. 
© Соцсети
8/8
Только взгляните на эту красоту! 
© Соцсети

    У харизматичного 56-летнего французского актера Венсана Касселя всегда были невероятно красивые возлюбленные. Чего стоит его экс-супруга Моника Белуччи, которую считают эталоном красоты во всем мире.

    Следующий его яркий роман — с молодой моделью Тиной Кунаки. Соцсети восторгались чувственной парой Венсаной и Тины. и ее яркой необычной внешностью. Тина родила Венсану дочь, но их пара все равно распалась.

    Теперь Венсан снова в поиске. Однако СМИ предполагают, что он уже нашел новую любовь. Ею оказалась 27-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста. Девушка с карамельным цветом кожи, невероятной фигурой и красивыми глазами, конечно, приковывает взгляд, но многие заметили одну деталь: Нара очень похожа на экс-партнершу Касселя Тину Кунаки.

    Тим Бертон и Моника Белуччи: история отношений

    Как бы то ни было, пара активно лайкает и отмечает друг друга в соцсетях, так что возможно мы увидим фото новых возлюбленных вместе.

    Рамблер: главные новости