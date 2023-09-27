Актриса Мария Кожевникова 25 сентября родила четвертого ребенка. Пол новорожденного она раскрыла на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Кто еще не понял, никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, 4 сын, и мы этому безмерно рады", - написала актриса.

Пара уже воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. По их словам, они не придают значения полу ребенка, так как в "небесной канцелярии" лучше знают, кто им нужен. По этой же причине супруги никогда не устраивают гендер-пати.