Алена Шишкова после анорексии сделала липосакцию и теперь оправдывается

Модель и блогерша Алена Шишкова опровергла в соцсетях информацию о том, что делала липосакцию ради похудения.

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Поклонников возмутило, что Шишкова в августе рассказала свою тяжелую историю борьбы с анорексией и булимией, а после этого сделала липосакцию.

Шишкова объяснила, что болезнь она победила, но после лечения в клинике набрала 15 килограммов, которые по телу распределились очень неравномерно. Поэтому она решила, что ей сможет помочь липосакция.

По словам экс-возлюбленной Тимати, "жировые ловушки" у нее находились в вверху спины, на лопатках, на плечах, на холке и области под челюстью. Операция помогла перераспределить жир из одних зон в другие, но внешне это, по ее словам почти незаметно. Исчез только второй подбородок исчез и овал стал более четким.

Модель уверила, что хирург ей ничего не отрезал, а просто перераспределил жир, и большую часть - на бедра.