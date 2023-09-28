Анастасия Костенко призналась, как сложно ей дается беременность

Модель и блогер Анастасия Костенко и ее муж, футболист Дмитрий Тарасов объявили о том, что ждут четвертого ребенка. В соцсетях Анастасия рассказала о том, как себя чувствует.

По словам девушки, она очень устала. В последнее время она выглядела довольно несчастной. Как оказалось, причиной стал токсикоз, Анастасия резко реагировала на любые запахи и еду, не могла долго лежать и плохо спала.

Легче стало, как ни странно, после болезни. Анастася подхватила ОРВИ, а когда выздоровела, поняла, что токсикоз прошел. Но появилась новая проблема - симфизные боли, из-за которых врачи запретили любые физические нагрузки.