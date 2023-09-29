"Все хотят сделать шоу". Сын Рыбина и Сенчуковой высказался о разводе

Сын известных артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой Василий в интервью изданию "Газета.ру" рассказал о происходящем в его жизни.

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Еще не так давно родители Василия радовались за его брак с Дарьей Алябьевой, с которой музыкант встречался еще со школы и мечтал построить крепкую семью, как вдруг им стало известно о раздоре в молодой семье, однако Виктор и Наталья вмешиваться в личную жизнь детей не стали.

Сам Василий предпочитал не афишировать развод и причины, которые к нему привели.

«Все хотят сделать из моего развода шоу, но его не было. Из-за этого многие СМИ начинают давать заднюю. Но у меня нет никакой грязи в личной жизни. Конечно, я могу что-то придумать, но зачем», – высказался артист.

Теперь, когда у него появилась новая девушка, Валерия, Василий не скрывает, что счастлив и уже даже познакомил родителей с избранницей. Более того, пара живет в соседнем с родителями доме, на одном участке.

Рыбин-младший подчеркнул, что это очень удобно, ведь они всегда могут прийти друг к другу на помощь, проживая рядом.

«Мы не нарушаем личного пространства друг друга. Когда мы с Лерой хотим прийти к маме и папе в гости, обязательно заранее позвоним, предупредим, а то вдруг у них планы», - поделился Василий.