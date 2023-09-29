Стала известна дата выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс

Певица сообщила это поклонникам в коротком видео на своей личной странице в социальной сети.

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Книга под названием «Женщина во мне» появится на прилавках книжных магазинов 24 октября.

Многие поклонники исполнительницы с нетерпением ждут выхода мемуаров звезды, в которых она обещала раскрыть множество интересных деталей своей жизни, рассказать о пути к популярности и правдиво описать самые «мрачные периоды», когда находилась под отцовской опекой.

Бритни отметила, что над книгой она работала сама.