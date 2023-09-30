«Он ничего мне не оставил». Салтыкова — о разводе

Ирина и Виктор Салтыковы были мужем и женой на протяжении восьми лет. В браке родилась их дочь Алиса. Но счастливой семейной жизни у пары, увы, не случилось. После нескольких ссор звезды Ирина и Виктор расстались.

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О тяжелом периоде после развода Салтыкова рассказала в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Слова певицы приводит издание StarHit.

Ирина призналась, что даже вспоминать то время не хочет, поскольку ей в тот момент было крайне тяжело. Женщина осталась одна с ребенком, по словам певицы, бывший муж оставил ее без какой-либо финансовой поддержки.

Он ушел и ничего мне не оставил, и не помогал, — заявила Салтыкова.