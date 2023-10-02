"Кроме связей от тебя ничего не нужно". Актер Соколов пожаловался на женщин

61-летний актер Андрей Соколов в интервью журналу "Караван историй" рассказал, почему до сих пор одинок. Об этом сообщает StarHit.

Восемь лет назад артист развелся со второй женой Ольгой, после этого новостей о личной жизни звезды не было.

По мнению Соколова, "от любви глупеют", поэтому важно сохранять холодный рассудок. Но вместе с тем артист не отрицает, что тоже способен раствориться в любви и отношениях.

Актер признается, что готов вновь жениться. Однако, по словам артиста, ему часто приходится сталкиваться с меркантильными женщинами:

"Иногда понимаешь, что кроме твоих связей, знакомств или возможностей от тебя ничего и не нужно, тогда это начинает напрягать. Не потому, что людям нельзя помочь, надо помогать. Просто когда идет монетизация отношений в дружбе и любви, особенно обидно".

Сейчас Соколов полностью сосредоточен на работе и воспитании 13-летней дочери Софии. Не так давно девочка снялась вместе с отцом в фильме "Друг".