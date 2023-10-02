"Не хотела портить ему жизнь". Жена Барышева о своем раке

"Не хотела портить ему жизнь". Жена актера Барышева хотела развестись, когда узнала о раке
Супруга актера Сергея Барышева рассказала, как предложила мужу развод, узнав о своем раке. Екатерина поделилась откровениями в шоу "Судьба человека".
По словам женщины, когда ей поставили диагноз, московские медики заявили, что рак находится в последней стадии. Тогда Барышевы отправились в Германию, где врачи отметили, что недуг только развивается, и приступили к лечению.
Болезнь отступила, и Екатерина с Сергеем решили завести ребенка. Но во время беременности пара узнала о том, что рак вернулся, и вскоре у женщины случился выкидыш,
Екатерина была уверена, что ей нужно развестись с мужем:
"Никто не знал, чем это закончится. Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, это во-первых. Я не хотела портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил".
Однако Барышев не согласился и заявил, что они вместе пройдут через это испытание.
По словам Екатерины, рядом с мужем она никогда не чувствовала себя больным человеком. Сергей, в свою очередь, признался, что не мог поступить иначе.
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