"Не хотела портить ему жизнь". Жена Барышева о своем раке

Супруга актера Сергея Барышева рассказала, как предложила мужу развод, узнав о своем раке. Екатерина поделилась откровениями в шоу "Судьба человека".

По словам женщины, когда ей поставили диагноз, московские медики заявили, что рак находится в последней стадии. Тогда Барышевы отправились в Германию, где врачи отметили, что недуг только развивается, и приступили к лечению.

Болезнь отступила, и Екатерина с Сергеем решили завести ребенка. Но во время беременности пара узнала о том, что рак вернулся, и вскоре у женщины случился выкидыш,

Екатерина была уверена, что ей нужно развестись с мужем:

"Никто не знал, чем это закончится. Я не хотела, чтобы он меня видел в таком состоянии, это во-первых. Я не хотела портить ему жизнь. Я хотела его оградить, чтобы он нормально жил".

Однако Барышев не согласился и заявил, что они вместе пройдут через это испытание.