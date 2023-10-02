"Это уже последний шанс". Виктория Боня объявила о решении заморозить яйцеклетки
43-летняя Виктория Боня планирует заморозить яйцеклетки, чтобы в будущем обзавестись вторым ребенком. Об этом телеведущая и модель сообщила в личном блоге.
Знаменитость прилетела в Москву из Лос-Анджелеса и в первую очередь решила заняться своим здоровьем.
"Пока я в Москве, решила не терять время даром... Приехала в клинику на полный чекап. Решила заморозить яйцеклетки...", – пишет блогер в социальных сетях.
По словам Бони, она хотела бы родить в будущем мальчика. Вместе с тем она понимает, что прибегать к такой процедуре в ее возрасте – ответственный шаг.
"В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет. Но, так как я на здоровом образе жизни, то возможно еще все получится!".
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