Анастасия Волочкова не любит одиночество и не умеет его переносить, поэтому зачастую после завершения одного романа она начинает новый. В этом 47-летняя балерина призналась в "Шоу Воли".

По словам звезды, так получается, что рядом с ней всегда есть любимый человек.

"Видимо, вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, не могу его переносить, поэтому если у меня заканчиваются одни романтические отношения, которым я придаю значение, ценность, то у меня как-то вскоре возникают новые".

Волочкова также подтвердила романтическую связь с популярным американским актером и комиком Джимом Керри.

"Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой", – также призналась она.