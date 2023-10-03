Алсу выложила фото из студии и озадачила фанатов

Певица Алсу предпочитает не давать комментарии относительно своего развода с мужем Яном Абрамовым. Однако в последние несколько месяцев ходят слухи, что в их семье что-то не так, и певица устала от измен своего супруга, возможно, даже ушла от него.

Появилась информация, что Ян Абрамов может встречаться с Анастасией Решетовой. Сейчас многие замечают, что исполнительница и модель выглядят очень похоже. Эти сходства во внешности не остаются незамеченными для публики. Певица не раз делилась постами, где сравнивала себя с Решетовой и подчеркивала свою индивидуальность, говоря, что ее нельзя сравнивать с кем-либо.

Недавно Алсу опубликовала в своем аккаунте пост, намекнув на то, что записала совместный трек с кем-то из студии Black Star. Это вызвало недопонимание у ее фанатов, так как в свое время Решетова имела близкие отношения с этим лейблом и его основателем Тимати.

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