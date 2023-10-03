Телеведущая Анфиса Чехова, несмотря на отсутствие своего 11-летнего сына Соломона во время отдыха, поделилась, как она обычно проводит время с ним. Подробностями она поделилась в своих соцсетях.

Она отметила, что не занимается уроками с сыном, так как это поручено ее помощнице. Соломон делает задания, обедает и занимается, а Чехова видится с ним только вечером. Она утверждает, что ей достаточно получаса в день, чтобы продемонстрировать свою любовь к сыну, выслушать его рассказы о дне и предоставить советы.

Чехова также рассказала, что часто получает сообщения от "беспокойных мамочек", которые беспокоятся из-за ее длительных разлук с сыном. Она объяснила, что в 11 лет дети начинают проявлять интерес к общению со сверстниками и происходит процесс сепарации от родителей. Она подчеркнула важность того, чтобы у матери была собственная личная жизнь и интересы.