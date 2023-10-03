Певица Татьяна Буланова поделилась своими взглядами на "проклятия", произнесенные Андреем Разиным. Ее слова приводит "Абзац".

Продюсер обсыпал исполнительницу угрозами в преддверии трибьют-концерта, посвященного 50-летию Юрия Шатунова. По словам Булановой, Разин не является физической угрозой, но высказал молитвы о заболеваниях для других.

Она также выразила сомнения относительно безопасности мероприятия и посоветовала организаторам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер предосторожности. Артистка также подчеркнула, что не понимает, что могло послужить причиной такого поведения со стороны Разина.