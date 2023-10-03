"Влюбится в первую встречную". Появились подробности о личной жизни Хью Джекмана

Не так давно Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о расставании после 27 лет брака. Друг актера поделился с изданием NewIdea подробностями о его личной жизни.

На данным момент мужчина восстанавливается после расставания и предпочитает проводить время наедине с собой и природой, а не в шумных компаниях и на свиданиях. Однако, по словам товарищей актера, ему нравится состоять в отношениях, любить и заботиться о партнере, поэтому не исключено, что совсем скоро он вступит в романтические отношения.