"Я брилась налысо, выла, кричала". Дочь Успенской — о тяжелом периоде

Татьяна Плаксина, дочь известной российской певицы Любови Успенской, занимается своей сольной карьерой и не перестает удивлять своими преображениями.

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Сейчас Татьяна рассказывает, что благодарно матери за подаренный шанс и большую любовь, но раньше Плаксина и Успенская не могли найти общий язык. У девушки была зависимость и психологические проблемы, которые привели к тому, что ей потребовалась срочная помощь. Успенская пыталась помочь дочери.

«После того, как я сбежала в Америку, состояние мое было ужасным. Мы с мамой находились в разлуке год. Я брилась налысо, вела какие-то странные эфиры: выла, кричала — у меня была такая боль, что не знала, куда ее деть. Когда выходила в эфир, то пыталась достучаться до своей матери. Не знала, чем заполнить эту пропасть, как подняться. Это был страшный момент», — вспомнила 33-летняя дочь Успенской.

Татьяна объяснила, что в тот тяжелый период ей часто хотелось написать маме, но она была не готова, пока однажды не поняла, что мама ждет ее звонка. С той поры, по словам Плаксиной, отношения стали налаживаться.

Сама Любовь Залмановна не отчаивалась, хотя чуть не оборвала связь с дочерью в один момент. Сейчас артистка может сказать, что ее дочь благодаря ей здорова и счастлива.

Певица отметила, что ее живущие в Америке друзья, которые видели, что творится с Татьяной, звонят ей и говорят, что она сделала с дочерью невозможное — произошло чудо. Теперь дочь преуспевает в карьере, а ее песни нравятся людям.

«Я победила! Поняла, что материнская любовь — это такая сила.», — отметила 69-летняя звезда.