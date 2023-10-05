Актриса в беседе с изданием Voice высказалась о своем участии в скандальном проекте «Абсолютно другая нага», в котором заменила Екатерину Варнаву.

В спектакле Муцениеце приходится носить откровенные наряды и танцевать на пилоне. Агата призналась, что поначалу, это давалось ей непросто, поскольку требовалось не только соответствовать остальным участницам проекта в профессиональном плане, но и побороть свои собственные стереотипы.

Представ на сцене в весьма откровенном амплуа, Муцениеце, по ее собственным словам, очень переживала о том, как ее оценят окружающие. На фоне других актрис Агата не могла позволить себе выглядеть непрофессионально, поэтому проводила много времени на тренировках, обучаясь танцам и вокалу.

Но главной своей победой актриса считает то, что она смогла побороть страх позора и избавиться он множества ложных установок, которые люди сами себе создают.