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«В 50+ жизнь не заканчивается». Алена Апина ответила на критику своей внешности

Популярная певица не скрывает того, что обращалась к услугам пластических хирургов, чтобы отлично выглядеть. Ничего плохого Апина в этом не видит. Слова певицы приводит издание «7 Дней».

«В 50+ жизнь не заканчивается». Апина ответила на критику своей внешности
© РИА Новости

«В 50+ жизнь не заканчивается!.. Да, ребята, я пользуюсь услугами современной медицины», — честно признавалась Алена.

Но несмотря на честность Апина столкнулась с критикой в свой адрес от подписчиков, которые считают, что возраст прятать не стоит, а изменения во внешности необходимо принимать как данность, не пытаясь спорить с природой.

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В ответ на обвинения в свой адрес певица показала себя без укладки и макияжа, отметив, что, по ее мнению, она отлично выглядит для своего возраста. Хейтерам же Апина посоветовала «чинить глазки», если они не способны увидеть ее естественную красоту.

Ранее Алена Жигалова рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов.

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