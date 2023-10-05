«В 50+ жизнь не заканчивается». Апина ответила на критику своей внешности

Популярная певица не скрывает того, что обращалась к услугам пластических хирургов, чтобы отлично выглядеть. Ничего плохого Апина в этом не видит. Слова певицы приводит издание «7 Дней».

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«В 50+ жизнь не заканчивается!.. Да, ребята, я пользуюсь услугами современной медицины», — честно признавалась Алена.

Но несмотря на честность Апина столкнулась с критикой в свой адрес от подписчиков, которые считают, что возраст прятать не стоит, а изменения во внешности необходимо принимать как данность, не пытаясь спорить с природой.