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Беременность

На слуху: вдовствующую блогершу затравили за фото 

Стелла Шмель 36 минут назад
На слуху: вдовствующую блогершу затравили за фото
Фото: @sofia_stuzhuk
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Губин перестал выходить на связь

Кадр из видео
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Как сообщил Ващишин, с певцом никто не общался уже более месяца — Губину просто невозможно дозвониться.
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Блогершу с недавно умершим мужем затравили за фото

@sofia_stuzhuk
Пользователи Instagram подвергли травле блогершу Софию Стужук, у которой недавно умер муж, за будничные кадры и посты.
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52-летний поэт Дмитрий Быков стал отцом

52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.
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Седокова раскрыла свои доходы за месяц

@annasedokova
Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.
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Фадеев высказался о скандале на «Голосе»

@fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос", который произошел с дочерью одного из ведущих Первого канала Анастасией Будниковой.
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Видео дня. Что будет, если каждый день есть чеснок
Женский форум 1
Звёзды , Максим Фадеев , Дмитрий Быков , Анна Седокова , Андрей Губин
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