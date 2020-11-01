На слуху: вдовствующую блогершу затравили за фото 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из видео

Певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Как сообщил Ващишин, с певцом никто не общался уже более месяца — Губину просто невозможно дозвониться.

@sofia_stuzhuk

Пользователи Instagram подвергли травле блогершу Софию Стужук, у которой недавно умер муж, за будничные кадры и посты.

52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.

@annasedokova

Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.

@fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос", который произошел с дочерью одного из ведущих Первого канала Анастасией Будниковой.