На слуху: вдовствующую блогершу затравили за фото 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Кадр из видео
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь. Как сообщил Ващишин, с певцом никто не общался уже более месяца — Губину просто невозможно дозвониться.
@sofia_stuzhuk
Пользователи Instagram подвергли травле блогершу Софию Стужук, у которой недавно умер муж, за будничные кадры и посты.
52-летний поэт Дмитрий Быков и его 23-летняя супруга, писательница Екатерина Кевхишвили, стали родителями. Об этом они сообщили на странице Дмитрия в Facebook, опубликовав селфи из роддома.
@annasedokova
Певица Анна Седокова рассказала, сколько зарабатывает в месяц. Об этом стало известно, когда звезда отвечала на вопросы в Instagram.
@fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос", который произошел с дочерью одного из ведущих Первого канала Анастасией Будниковой.