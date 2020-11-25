На слуху: стало известно, с кем подрался Прилучный

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@volochkova_art

Анастасия Волочкова раскрыла личность любовника, с которым она проводит отпуск на Мальдивах. Долгое время балерина скрывала возлюбленного, но не так давно опубликовала в Instagram фотографию.

РИА Новости

Елена Яковлева осудила российский шоу-бизнес:

"Извините меня, но я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Когда я вижу Глюкозу на экране, мне становится обидно за наше кино".

Кадр из шоу "Ледниковый период"

Главный продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух раскрыл гонорары участников проекта. По словам фигуриста, в период пандемии ситуация с оплатой изменилась: участники теперь получают меньше, но совсем без оплаты они не остались.

@bugevuge

Актер Павел Прилучный подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым. Он сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. Конфликт возник в одном из ночных клубов Калининграда.