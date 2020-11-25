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На слуху: стало известно, с кем подрался Прилучный

Анна Арсеньева
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: стало известно, с кем подрался Прилучный
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Волочкова раскрыла имя любовника

@volochkova_art
Анастасия Волочкова раскрыла личность любовника, с которым она проводит отпуск на Мальдивах. Долгое время балерина скрывала возлюбленного, но не так давно опубликовала в Instagram фотографию.

Яковлева высказалась о российском шоу-бизнесе

РИА Новости
Елена Яковлева осудила российский шоу-бизнес:
"Извините меня, но я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Когда я вижу Глюкозу на экране, мне становится обидно за наше кино".

Раскрыты гонорары участников шоу "Ледниковый период"

Кадр из шоу "Ледниковый период"
Главный продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух раскрыл гонорары участников проекта. По словам фигуриста, в период пандемии ситуация с оплатой изменилась: участники теперь получают меньше, но совсем без оплаты они не остались.

Стало известно, с кем подрался Прилучный

@bugevuge
Актер Павел Прилучный подрался с бизнесменом Владимиром Семеновым. Он сам пришел в полицию, однако отказался давать показания. Конфликт возник в одном из ночных клубов Калининграда.

Что стало с единственной женой Баскова

Несмотря на бурную личную жизнь, артист российской эстрады Николай Басков был женат всего один раз. Его супругой стала Светлана Шпигель. «Рамблер» расскажет, как сложилась ее судьба.
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