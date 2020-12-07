На слуху: скандал на «Ледниковом периоде»

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Народный артист Филипп Киркоров поскандалил на «Песне года» с режиссером мероприятия Александром Ревзиным. Исполнитель получил «выговор».

Бывший организатор концертов певицы Светланы Лободы Стас Пшеницын дал откровенное интервью. В результате исполнительница и ее продюсер Нателла Крапивина оказались в центре скандала.

Блогер Лена Миро резко высказалась о проведении концертов в пандемию коронавируса и раскритиковала людей, которые их посещают. Она прокомментировала съемки "Песни года", которые прошли 5 декабря.

@fire_bird

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о скандале, который произошел в десятом выпуске «Ледникового периода». Конфликт разразился между членами жюри шоу.

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