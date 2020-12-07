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На слуху: Волосожар высказалась о скандале на «Ледниковом периоде» 

Анна Арсеньева 50 минут назад
На слуху: скандал на «Ледниковом периоде»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Киркоров закатил скандал на «Песне года»

Народный артист Филипп Киркоров поскандалил на «Песне года» с режиссером мероприятия Александром Ревзиным. Исполнитель получил «выговор».
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«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня повесят!»

Бывший организатор концертов певицы Светланы Лободы Стас Пшеницын дал откровенное интервью. В результате исполнительница и ее продюсер Нателла Крапивина оказались в центре скандала.
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«Болеете и умираете? Да так вам и надо»

Блогер Лена Миро резко высказалась о проведении концертов в пандемию коронавируса и раскритиковала людей, которые их посещают. Она прокомментировала съемки "Песни года", которые прошли 5 декабря.
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«Зрителей не обманешь»: скандал на ледовом шоу

@fire_bird
Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о скандале, который произошел в десятом выпуске «Ледникового периода». Конфликт разразился между членами жюри шоу.
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Солистку «Комбинации» раскритиковали за песню Легкоступовой

@tanyakombinacia
Солистка «Комбинации» Татьяна Иванова стала участницей шоу «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. Во время одного из выпусков на нее обрушилось недовольство музыкального критика Сергей Соседова.
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Видео дня. Знаменитости с очень странными привычками
Женский форум
Звёзды , Филипп Киркоров , Нателла Крапивина , Стас Пшеницын , Светлана Лобода , Татьяна Волосожар , Татьяна Иванова , РИА Новости , НТВ
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