На слуху: Шнуров станет отцом 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Предположение прозвучало в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты рассмотрели кольцо на безымянном пальце возлюбленной Александра Домогарова танцовщицы Татьяны Степановой.
Впрочем, сам артист не дает никаких комментариев на этот счет.
«Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте», — заявил актер.
Актер Вячеслав Манучаров сообщил свежие сведения о состоянии своей подруги Анастасии Заворотнюк в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Я дружу с Настей. Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе».
@shnurovs
Сергей Шнуров поделился радостной новостью со своими подписчиками в привычной для себя форме — в стихах. Он рассказал, что вновь станет отцом. Кстати, по словам Сергея, беременность его молодой жены Ольги Абрамовой во многом результат карантина.