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На слуху: Шнуров станет отцом 

Диана Товсепова 1 час назад
На слуху: Шнуров станет отцом
Фото: @shnurovs
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Домогарова заподозрили в тайной женитьбе
Предположение прозвучало в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Журналисты рассмотрели кольцо на безымянном пальце возлюбленной Александра Домогарова танцовщицы Татьяны Степановой.
Впрочем, сам артист не дает никаких комментариев на этот счет.

«Я дома сижу. У меня большой дом. Я живу за городом. У меня две собаки. У меня есть чем заниматься, поверьте», — заявил актер.

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Актер Манучаров рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Актер Вячеслав Манучаров сообщил свежие сведения о состоянии своей подруги Анастасии Заворотнюк в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Я дружу с Настей. Мы общаемся. Для друзей сейчас главное не как она, а что она жива. Я знаю только, что ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка — это они остановили эту болезнь и сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по чуть-чуть. К победе, победе, победе».

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Музыкант Сергей Шнуров сообщил о беременности жены
@shnurovs
Сергей Шнуров поделился радостной новостью со своими подписчиками в привычной для себя форме — в стихах. Он рассказал, что вновь станет отцом. Кстати, по словам Сергея, беременность его молодой жены Ольги Абрамовой во многом результат карантина.
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Видео дня. Супермодели 90-х тогда и сейчас
Женский форум 1
Звёзды , Александр Домогаров , Ольга Абрамова , Татьяна Степанова , Анастасия Заворотнюк , Вячеслав Манучаров , Сергей Шнуров , НТВ
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